Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Shimla News: बिहार में बोलेरो में फिट आने के बाद अब ऑल्टो में फिट होगी हिमाचल कांग्रेस-जयराम ठाकुर

Shimla News: बिहार में मिली NDA को एतिहासिक जीत के बाद हिमाचल भाजपा उत्साहित नज़र आ रही है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:05 PM IST

Shimla News: बिहार में मिली NDA को एतिहासिक जीत के बाद हिमाचल भाजपा उत्साहित नज़र आ रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फ़िट हो गई, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस ऑल्टो गाड़ी में ही फ़िट आ जाएगी.

यह गाड़ी मुख्यमंत्री को काफ़ी पसंद नहीं है. जयराम ठाकुर ने पूछा कि जब प्रदेश में डिजास्टर लागू है, तो सरकार तीन साल पूरे होने के लिए किस बात का जश्न मना रही है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को विफल क़रार देते हुए चार दिसंबर को धर्मशाला में बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात कही.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तीन साल में एक भी नई योजना शुरू नहीं कर पाई और पिछली भाजपा सरकार की हिम केयर, सहारा, स्वावलंबन, गृहिणी सुविधा और जन मंच जैसी जनकल्याण योजनाएं बंद कर दीं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा और कांग्रेस के नेताओं के पास अपने तीन साल में गिनाने के लिए कोई एक उपलब्धि भी नहीं है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो उसे जश्न का फैसला वापस लेना चाहिए. वहीं, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है. उनके मुताबिक पिछले तीन साल आर्थिक बदहाली, कर्ज, झूठी गारंटियों, अपराधों की बढ़ोतरी और संस्थानों को बंद करने जैसे फैसलों के साल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की आवाज बुलंद कर रही है और 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. बिंदल ने बिहार के नतीजों को कांग्रेस की दुर्दशा बताया और कहा कि इसका असर हिमाचल में भी साफ दिख रहा है.

 

Shimla NewsJairam ThakurHimachal Congresshindi news

