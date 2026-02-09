Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

रिवालसर के बाद अब कुंतभयो झील खतरे में! बढ़ता जलस्तर बना घरों के लिए आफ़त, लोगों में दहशत

मंडी जिले की कुंतभयो झील का जलस्तर 2023 और 2025 की भारी बारिश के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. गाद जमने से पानी की निकासी बाधित, आसपास के घरों पर मंडरा रहा खतरा. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:36 PM IST

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित प्राकृतिक झीलें जहां आस्था और पर्यावरण की पहचान हैं, वहीं अब ये जलस्रोत संकट की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं. रिवालसर झील के बाद अब कुंतभयो झील को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. झील के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आसपास बसे घरों पर खतरा मंडराने लगा है.

भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति
वर्ष 2023 और 2025 में हुई भारी बारिश के दौरान कुंतभयो झील का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ गया था. उस समय कई परिवारों को एहतियातन अपने घर छोड़ने पड़े थे. हालांकि बारिश के बाद जलस्तर में कुछ कमी आई, लेकिन यह अब भी अपने सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच पाया है. वर्तमान में झील का पानी रिहायशी इलाकों के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बनी हुई है.

गाद जमा होने से जलनिकासी बाधित होने का दावा
स्थानीय लोगों का कहना है कि झील में धीरे-धीरे गाद जमा हो रही है, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हो रही है. इसी कारण झील का जलस्तर लंबे समय से ऊंचा बना हुआ है. लोगों ने प्रशासन से समय रहते ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी आपदा से बचा जा सके.

वैज्ञानिक जांच के बिना कुछ कहना जल्दबाजी : वन विभाग
इस मामले पर सुकेत वन मंडल के उप अरण्यपाल राकेश कटोच ने बताया कि बीते वर्षों की अत्यधिक बारिश के चलते आसपास का मलबा झील में पहुंचा हो सकता है, जिससे जलस्तर बढ़ा है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैज्ञानिक अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. उन्होंने यह भी बताया कि कुंतभयो झील एक वेटलैंड है, जो प्रदेश सरकार के अधीन आती है और इसके संरक्षण व रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं है.

आस्था और इतिहास से जुड़ी है कुंतभयो झील
कुंतभयो झील धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. लोककथाओं के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने तीर से यहां जल प्रकट किया था. इसी जल से झील का अस्तित्व माना जाता है. झील के समीप माता कुंती का मंदिर भी स्थित है.

बताया जाता है कि इस क्षेत्र में ऐसी सात प्राकृतिक झीलें मौजूद हैं, जो पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से बेहद अहम हैं.

समय रहते कदम उठाने की जरूरत
कुंतभयो झील की वर्तमान स्थिति न केवल एक पर्यावरणीय चेतावनी है, बल्कि प्रशासन के लिए भी समय रहते ठोस कदम उठाने का संकेत देती है. यदि गाद, जलनिकासी और संरक्षण पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो यह झील भी रिवालसर की तरह गंभीर संकट का सामना कर सकती है.

