त्रिपुरा के बाद असम और अरुणाचल ने हिमाचल को दी 5-5 करोड़ की मदद

त्रिपुरा के बाद, भाजपा शासित दो और पूर्वोत्तर राज्यों - असम और अरुणाचल प्रदेश - ने बुधवार को बाढ़ राहत के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपये का योगदान दिया.
Himachal Disaster: हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उत्तर-पूर्व के राज्यों से भी सहयोग लगातार जारी है. त्रिपुरा के बाद अब असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों ने हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है.
बुधवार को असम के बिजली, रोजगार व उद्यमिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रसंता फुकन ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को असम मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपये का चेक सौंपा. इस दौरान उन्होंने कहा कि असम सरकार हिमाचल के लोगों के साथ इस मुश्किल समय में पूरी मजबूती से खड़ी है.
सीएम सुक्खू ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम की जनता का इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. फुकन के साथ असम भवन के सहायक रेज़िडेंट कमिश्नर बिक्रम न्यूवर भी मौजूद थे. मंगलवार को असम हाउस, दिल्ली से बर्तनों और गद्दों समेत राहत सामग्री से भरे ट्रक को भी रवाना किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मर्घेरिटा और कई सांसद मौजूद रहे.
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “असम इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश के अपने भाइयों-बहनों के साथ मज़बूती से खड़ा है. असम के 3.5 करोड़ लोग प्रार्थना और एकजुटता के साथ आपके साथ हैं.”
इटानगर से मिली जानकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष–2025 में 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. यह राशि हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए दी जा रही है.
मुख्यमंत्री खांडू ने बयान में कहा, “प्राकृतिक आपदाएं सीमाएं नहीं जानतीं. ऐसे समय में हम सबका कर्तव्य है कि पीड़ित भाइयों-बहनों की मदद करें. यह योगदान अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से हिमाचल के प्रभावित नागरिकों की पीड़ा कम करने का एक विनम्र प्रयास है.
त्रिपुरा सरकार पहले ही 6 सितंबर को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये दे चुकी है. मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य नेताओं ने मंगलवार को राहत सामग्री से भरे पांच वाहनों को भी अगरतला से हिमाचल के लिए रवाना किया. सीएम साहा ने एक्स पर लिखा, “हालिया बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है. मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है. इस कठिन घड़ी में त्रिपुरा की जनता हिमाचल के भाइयों-बहनों के साथ मज़बूती से खड़ी है.”