Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3136051
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ा युवाओं का जोश, रोज 500 अभ्यर्थी दे रहे ग्राउंड टेस्ट

हमीरपुर में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. सात दिवसीय भर्ती रैली में रोज 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और करीब 3400 युवा इसमें भाग ले रहे हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:21 PM IST

Trending Photos

हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ा युवाओं का जोश, रोज 500 अभ्यर्थी दे रहे ग्राउंड टेस्ट

Hamirpur News: हमीरपुर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के तहत अभ्यर्थियों की ग्राउंड टेस्ट और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया जारी है. भर्ती रैली में युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित स्थल पर पहुंच रहे हैं. भर्ती रैली के दूसरे दिन भी लगभग 500 अभ्यर्थियों ने ग्राउंड टेस्ट में भाग लिया, जबकि पहले दिन शामिल हुए अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच पूरी की गई.

भर्ती स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर अभिषेक गर्ग भी पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

सेना की निगरानी में हो रही शारीरिक परीक्षा
सेना के अधिकारियों की देखरेख में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, बीम क्लाइम्बिंग सहित अन्य शारीरिक परीक्षण शामिल हैं. ग्राउंड टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के बाद उनके दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

9 से 17 मार्च तक चलेगी भर्ती रैली
यह अग्निवीर भर्ती रैली हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की गई है. भर्ती प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च तक जारी रहेगी. सेना की ओर से भर्ती स्थल पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं.

करीब 3400 अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद
भर्ती रैली के बारे में जानकारी देते हुए कर्नल श्रीधर राजन ने बताया कि दूसरे दिन भी भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से जारी रही. उन्होंने कहा कि करीब 3400 अभ्यर्थी इस रैली में भाग लेंगे, जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण किया है.

उन्होंने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है. हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां के सैनिकों ने पहले भी कई वीरता पुरस्कार हासिल किए हैं.

प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध
एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बताया कि खेलो इंडिया सेंटर में आयोजित इस भर्ती रैली के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. अभ्यर्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ समय पर भर्ती स्थल पर पहुंचें और सेना द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

TAGS

hamirpur newsAgniveerHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़े युवा रोज 500 अभ्यर्थी दे रहे ग्राउंड टेस्ट
Sirmaur news
सिरमौर में फायर सीजन का अलर्ट, 1 अप्रैल से 15 जून तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
kotkapura news
ਈਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
Kullu News
ढालपुर में तिब्बती समुदाय की आक्रोश रैली चीन के खिलाफ नारेबाजी कर उठाई आजादी की मांग
Lehragaga Newst
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰ
Punjab Ration Depot
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ 7500 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ: ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਿਆ
Tarunpreet Singh Sondh
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
Barinder Kumar Goyal
ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਗੋਇਲ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ; 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ