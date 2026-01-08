किसानों के लिए बड़ी खबर! इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया तो नहीं मिलेगा किसी कृषि योजनाओं का लाभ

AgriStack Portal Registration जरूरी कर दिया गया है. बिना AgriStack ID के किसानों को PM Kisan सहित किसी भी कृषि योजना का लाभ नहीं मिलेगा. जानें पंजीकरण प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी.
Trending Photos
Nurpur News: अब जिले के साथ-साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉ. कुलदीप धीमान ने दी. उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशेष यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके बिना भविष्य में कृषि विभाग से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी
डॉ. धीमान ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्राप्त करने वाले किसानों के लिए भी एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. किसान यह प्रक्रिया अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर पूरी कर सकते हैं.
पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क
उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है. किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. सरकार द्वारा प्रत्येक सफल पंजीकरण पर लोक मित्र केंद्र को 12 रुपये दिए जाएंगे, इसलिए किसानों को किसी तरह की फीस देने की आवश्यकता नहीं है.
पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसान को निम्न दस्तावेज साथ लेकर लोक मित्र केंद्र जाना होगा:
-आधार कार्ड
-आधार से लिंक मोबाइल नंबर
-किसी एक भूमि का खसरा नंबर
एक खसरा नंबर दर्ज करते ही किसान के नाम से जुड़ी अन्य सभी जमीनों का विवरण पोर्टल में स्वतः लिंक हो जाएगा.
राजस्व व लोक मित्र केंद्रों से सहयोग की अपील
डॉ. कुलदीप धीमान ने जिला कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश के राजस्व विभाग के ग्रामीण स्तर के अधिकारियों से अपील की कि जिन किसानों के पास खाता-खतौनी या भूमि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें.
साथ ही लोक मित्र केंद्र संचालकों से भी आग्रह किया गया है कि वे किसानों का पंजीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें.
समस्या होने पर कहां करें संपर्क
विषय विशेषज्ञ (SMS) राजीव शर्मा ने बताया कि यदि किसानों को पंजीकरण में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो वे अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने किसानों से जल्द से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि उनकी भूमि और योजनाएं डिजिटल रूप से सुरक्षित रह सकें.
सभी किसानों से समय पर पंजीकरण की अपील
कृषि विभाग का उद्देश्य है कि सभी किसान समय रहते एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, ताकि उन्हें जिले और प्रदेश स्तर की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके. किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.