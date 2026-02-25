AI समिट पर बवाल! हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में लिया

Shimla News: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन का मामला अब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच बड़ा कानूनी व प्रशासनिक विवाद बन गया है.

बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम शिमला जिले के रोहड़ू पहुंची थी. सूत्रों के अनुसार, तीनों कार्यकर्ता एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और दिल्ली ले जाने लगी.

धर्मपुर में रोका काफिला, 20 जवान डिटेन

मामले की सूचना मिलते ही सोलन पुलिस ने धर्मपुर के पास चंडीगढ़-कालका-शिमला हाईवे पर नाका लगाया. यहीं दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया गया. जानकारी के मुताबिक, सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों को हिरासत में लिया.

हिमाचल पुलिस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को औपचारिक सूचना दिए बिना कार्रवाई की, जो संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है. इसके बाद तीनों आरोपियों को छुड़ाया गया और पूरी टीम को रोककर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

कोर्ट में पेशी

तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिमला जिला अदालत में एसीजेएम कोर्ट नंबर-2 में पेश किया गया. इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी अदालत में मौजूद रहे. शिमला के एसपी गौरव सिंह स्वयं मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे.

हिमाचल सदन में भी छापेमारी

जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल एक आरोपी जितेंद्र सिंह दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में ठहरा हुआ था. दिल्ली पुलिस ने वहां देर रात रेड भी की थी, जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य को सूचित किया जाना चाहिए था. उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई.

भाजपा का पलटवार

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur ने हिमाचल सदन में प्रदर्शनकारियों के ठहरने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

फिलहाल, यह मामला दो राज्यों की पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया को लेकर टकराव का रूप ले चुका है. अदालत में सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.