AI समिट प्रदर्शन: कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह मामला दर्ज, जिला अध्यक्ष का बड़ा पलटवार

Una News: एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने प्रेस वार्ता में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देशद्रोह बताना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देशद्रोह कहना अनुचित’

देशराज गौतम ने कहा कि एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी. उनका कहना था कि देशहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है. ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह की धाराएं लगाना पूरी तरह गलत है.

कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण दिया

उन्होंने कहा कि पूर्व में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तब विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने किसी पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अब शांतिपूर्ण विरोध पर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की जा रही है.

हिमाचल में कार्रवाई पर जताई आपत्ति

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बाहरी राज्य की पुलिस द्वारा बिना वर्दी और बिना स्थानीय प्रशासन को सूचित किए कार्रवाई करना गलत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है.

‘लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेंगे’

देशराज गौतम ने कहा कि युवाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की मूल भावना है और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए गए देशद्रोह के आरोपों का पार्टी विरोध करेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी.