Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3124554
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

AI समिट प्रदर्शन: कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह मामला दर्ज, जिला अध्यक्ष का बड़ा पलटवार

AI Summit: एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का मामला दर्ज होने पर जिला अध्यक्ष देशराज गौतम ने कड़ी आपत्ति जताई. कहा– शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार, इसे अपराध बताना गलत.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:03 PM IST

Trending Photos

AI समिट प्रदर्शन: कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह मामला दर्ज, जिला अध्यक्ष का बड़ा पलटवार

Una News: एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है. जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने प्रेस वार्ता में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देशद्रोह बताना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देशद्रोह कहना अनुचित’
देशराज गौतम ने कहा कि एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी. उनका कहना था कि देशहित से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है. ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह की धाराएं लगाना पूरी तरह गलत है.

कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण दिया
उन्होंने कहा कि पूर्व में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तब विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने किसी पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि अब शांतिपूर्ण विरोध पर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमाचल में कार्रवाई पर जताई आपत्ति
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बाहरी राज्य की पुलिस द्वारा बिना वर्दी और बिना स्थानीय प्रशासन को सूचित किए कार्रवाई करना गलत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है.

‘लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेंगे’
देशराज गौतम ने कहा कि युवाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की मूल भावना है और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए गए देशद्रोह के आरोपों का पार्टी विरोध करेगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी.

 

TAGS

AI SummitShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

AI Summit
AI समिट प्रदर्शन: कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह मामला दर्ज, जिला अध्यक्ष का बड़ा पलटवार
CM Sukhvinder Singh Sukhu
दिल्ली पुलिस पर भड़के CM सुक्खू! बोले– हिमाचल की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
Nabha News
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਨਾਭਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
IGMC में 3 टेस्ला MRI का शुभारंभ! CM सुक्खू ने स्वास्थ्य क्रांति का किया ऐलान
Channo Toll Plaza protest
ਸਰਬ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਨੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
Sardulgarh Double Murder
ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Colonel Pushpinder Singh Bath Case
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Hola Mohalla 2026
ਖਾਲਸਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ' ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ
Delhi Excise Policy case
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਰੀ
chandigarh bomb threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ; ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਰੇਟ ਮੇਲ