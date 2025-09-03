हिमाचल प्रदेश में सात सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद
हिमाचल प्रदेश में सात सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद

Himachal schools and Colleges closed: सरकार ने संस्थान प्रमुखों को यह भी आदेश दिया है कि वे इस दौरान सतर्क रहें और स्कूल-कॉलेज की इमारतों, बुनियादी ढांचे और अन्य चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. यदि कहीं नुकसान की संभावना है, तो रिकॉर्ड और अन्य मूल्यवान सामग्री को सुरक्षित रखा जाए.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:14 PM IST

Himachal schools and Colleges closed: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भूस्खलन, सड़कें बंद, पेड़ों का गिरना, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं ने पूरे प्रदेश में संकट खड़ा कर दिया है. इसी बीच प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फ़ैसला लिया है.

राज्य सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान—कॉलेज, स्कूल और डीआईईटी (DIETs)—7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी संस्थानों में उपस्थित होने से छूट दी गई है. हालांकि, शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि संभव हो तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहे.

सरकार ने संस्थान प्रमुखों को यह भी आदेश दिया है कि वे इस दौरान सतर्क रहें और स्कूल-कॉलेज की इमारतों, बुनियादी ढांचे और अन्य चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. यदि कहीं नुकसान की संभावना है, तो रिकॉर्ड और अन्य मूल्यवान सामग्री को सुरक्षित रखा जाए.

गौरतलब है कि इस बार की बरसात ने हिमाचल प्रदेश को गहरे घाव दिए हैं. प्रारंभिक आकलन के अनुसार, राज्य को अब तक 3500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. लगातार बारिश और भूस्खलन से मुख्य राष्ट्रीय और राज्य मार्ग भी बार-बार अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर ध्यान रखें. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

TAGS

Himachal schools closedColleges closed till 7 SeptemberHimachal Landslides

