पेखुबेला प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप, बिक्रम ठाकुर ने सरकार और अधिकारियों पर साधा निशाना

Pekhubela project News: पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने पेखुबेला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 32 मेगावाट क्षमता वाला यह पावर प्रोजेक्ट पानी में डूब चुका है, जिससे अब सिर्फ 12 से 14 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो रहा है. ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव में कंट्रोल रूम में पानी भरने से सभी 10 इनवर्टर खराब हो गए, जिनकी मरम्मत में करोड़ों रुपये का खर्च आएगा.
बिक्रम ठाकुर का आरोप है कि प्लांट को जानबूझकर जीरो लेवल पर बनाया गया, ताकि ठेकेदार के पैसे बचाए जा सकें. उन्होंने यह भी कहा कि एसजेवीएनएल ने प्रदेश सरकार को 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से 210 मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू नहीं होने दिया, जिससे प्रदेश को 500 से 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें सरकार मलाईदार पदों पर नियुक्त कर रही है.
इसके साथ ही, बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जानकारी उन्हें पहले से होनी चाहिए थी. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या प्रतिभा सिंह की जीत के समय भी वोटें खरीदी गई थीं? उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी जीत को मैंडेट और हार को चुनाव में गड़बड़ी बताना कांग्रेस की आदत है.