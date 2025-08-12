पेखुबेला प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप, बिक्रम ठाकुर ने सरकार और अधिकारियों पर साधा निशाना
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2877956
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पेखुबेला प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप, बिक्रम ठाकुर ने सरकार और अधिकारियों पर साधा निशाना

Pekhubela project News: उन्होंने यह भी कहा कि एसजेवीएनएल ने प्रदेश सरकार को 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से 210 मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू नहीं होने दिया, जिससे प्रदेश को 500 से 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:01 PM IST

Trending Photos

पेखुबेला प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप, बिक्रम ठाकुर ने सरकार और अधिकारियों पर साधा निशाना

Pekhubela project News: पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने पेखुबेला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 32 मेगावाट क्षमता वाला यह पावर प्रोजेक्ट पानी में डूब चुका है, जिससे अब सिर्फ 12 से 14 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो रहा है. ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव में कंट्रोल रूम में पानी भरने से सभी 10 इनवर्टर खराब हो गए, जिनकी मरम्मत में करोड़ों रुपये का खर्च आएगा.

बिक्रम ठाकुर का आरोप है कि प्लांट को जानबूझकर जीरो लेवल पर बनाया गया, ताकि ठेकेदार के पैसे बचाए जा सकें. उन्होंने यह भी कहा कि एसजेवीएनएल ने प्रदेश सरकार को 2.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से 210 मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू नहीं होने दिया, जिससे प्रदेश को 500 से 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें सरकार मलाईदार पदों पर नियुक्त कर रही है.

इसके साथ ही, बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जानकारी उन्हें पहले से होनी चाहिए थी. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या प्रतिभा सिंह की जीत के समय भी वोटें खरीदी गई थीं? उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी जीत को मैंडेट और हार को चुनाव में गड़बड़ी बताना कांग्रेस की आदत है.

TAGS

Pekhubela projectBikram ThakurHimachal news

Trending news

Muktsar sahib News
ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਬਰਾਮਦ
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
nawanshahr news
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ BKI ਦੇ 5 ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਬੂ
Nurpur news
पौंग डैम से पानी छोड़ने से फतेहपुर-इंदौरा में जलभराव, डीसी हेमराज ने किया निरीक्षण
Mohali News
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
Jail Minister Laljit Bhullar
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ- ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ
Harpal Singh Cheema
"ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ" ਪੋਰਟਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ- ਚੀਮਾ
Keylong
हिमाचल का पहला ‘जीरो वेस्ट’ जनजातीय महोत्सव केलांग में 14 से 16 अगस्त तक
;