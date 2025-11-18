Nurpur News: एनआरएलएम में सीएफएल पदों पर भर्ती में अनियमितता का आरोप; महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

Nurpur News: एनआरएलएम के तहत सीएफएल (Community Facilitation Layer) पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए नूरपुर क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. महिलाओं ने मांग की है कि आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए तथा संपूर्ण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाई जाए. महिलाओं ने पत्र में उल्लेख किया कि 10 अक्टूबर 2025 को सीएफएल के तहत मैनेजर और क्लर्क पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जारी किए गए आवेदन पत्र में अंतिम तिथि का कोई भी जिक्र नहीं था.

वहीं ब्लॉक विकास कार्यालय नूरपुर में जो मेल प्राप्त हुई, उसमें भी अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं था और न ही किसी समाचारपत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करवाई गई. महिलाओं के अनुसार यह ईमेल 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:13:58 बजे प्राप्त हुआ था, जिसे कार्यालय डायरी संख्या 1762 के तहत दर्ज किया गया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पत्र में हिंदी व अंग्रेज़ी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की बात कही गई है, लेकिन नूरपुर ब्लॉक में नोटिस बोर्ड पर इसकी प्रति लगाना अनिवार्य होने के बावजूद नहीं लगाया गया.

उन्होंने कहा कि जब इस संबंध में डीआरडीए ऑफिस के साहिल सर से कई बार जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विज्ञापन की कोई जानकारी नहीं है. वहीं एरिया कोऑर्डिनेटर कल्पना से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया. आवेदक महिलाओं ने कहा कि जब 27 अक्टूबर को उन्होंने डीआरडीए में संपर्क किया तो बताया गया कि आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है. इससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया में “किसी बड़े घोटाले की आशंका” प्रतीत होती है.

वही एरिया कोऑर्डिनेटर से इस घटना के बारे बातचीत की तो उन्होंने ऑफिस मे आए ईमेल का हवाला देते हुए बताया की मेल मे कोई अंतिम तिथि नहीं थी. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर मिल सके और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाई जाए.