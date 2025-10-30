दसवीं कक्षा के ड्राइंग विषय की उत्तरपुस्तिकाओं से छेड़छाड़ का आरोप, छात्राओं ने लगाई न्याय की गुहार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2025 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में ड्राइंग विषय की उत्तरपुस्तिकाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसको लेकर राजकीय उच्च विद्यालय ज्योरा की छात्राओं और अभिभावकों ने उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

छात्राओं ने बताया कि उन्होंने मार्च 2025 में दसवीं की परीक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूत्ता में दी थी. परिणाम आने पर पाया गया कि ड्राइंग को छोड़कर सभी विषयों में उनके अंक 90 या उससे अधिक हैं, जबकि ड्राइंग विषय में उन्हें 70 से 86 अंक ही मिले. कम अंक आने पर उन्होंने री-चेकिंग के लिए आवेदन किया, परंतु इसमें भी केवल 1-2 अंकों की ही बढ़ोतरी हुई.

इस पर छात्राओं और अभिभावकों ने आरटीआई के माध्यम से बोर्ड से उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतियां मांगीं. आरटीआई से मिली रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ड्राइंग की उत्तरपुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की गई है.

छात्राओं का कहना है कि वे इस विषय में 9 अक्टूबर 2025 को धर्मशाला में बोर्ड सचिव से मिलीं और पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को सचिव ने उन्हें उत्तरपुस्तिकाएं दिखाई, जिन्हें देखकर वे हैरान रह गईं और छेड़छाड़ की पुष्टि होने का दावा किया.

छात्राओं और अभिभावकों ने ज्ञापन में मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और उत्तरपुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने सरकार और शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र लागू किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की मेहनत और मनोबल पर आंच न आए.