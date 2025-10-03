15 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे एंबुलेंस कर्मचारी, सीटू के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन

Hamirpur News: 102 और 108 एंबुलेंस कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर शुक्रवार को हड़ताल पर रहे और शहरभर में विरोध रैली निकाली. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़ा होगा.

कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते 15 सालों से एंबुलेंस सेवाओं में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उनका वेतन 10 से 12 हजार रुपये ही है, जो श्रम कानूनों के खिलाफ है. वे दिन-रात मरीजों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, फिर भी न तो वेतन बढ़ाया जा रहा है और न ही ओवरटाइम का भुगतान किया जा रहा है.

सीटू के बैनर तले मिनी सचिवालय गेट तक पहुंची रैली के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी उपायुक्त के माध्यम से भेजा और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप उचित वेतन देने की मांग उठाई.

सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर और जिला सचिव जोगिंदर कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार और संबंधित कंपनियां एंबुलेंस कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर स्थिति यही रही तो आंदोलन को बड़े स्तर पर चलाया जाएगा.

यूनियन अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कहा कि 15 सालों से कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है. उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और श्रम कानूनों के अनुरूप वेतन व ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित करे.

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा.