बस रूट बदलने से नाराज ग्रामीणों ने नैनादेवी विधायक के नेतृत्व में डीसी को सौंपा ज्ञापन

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग बनने से जहां कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण व धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों का सफर आसान हुआ है तो साथ ही चंडीगढ़ से इन पर्यटक स्थलों की दूरी कम होने से फोरलेन पर सफर करने वाले पर्यटकों के समय व धन की बचत भी हो रही है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Bilaspur News: कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन मार्ग शुरू होने के बाद एचआरटीसी और निजी बसों के अधिकांश रूट पुराने राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH-205 से हटकर फोरलेन पर चलने लगे हैं. इससे कुटैहला, तनबौल, छड़ोल, कल्लर, कचौली, राजपुरा और कोठीपुरा सहित आसपास की पंचायतों के लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

इसी समस्या को लेकर नाराज ग्रामीणों ने नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने मांग की है कि जो सरकारी और निजी बसें पहले पुराने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से चलती थीं, उन्हें तय समय के अनुसार उसी रूट पर दोबारा चलाया जाए.

फोरलेन का फायदा पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को परेशानी
फोरलेन सड़क बनने से कुल्लू, मनाली, मनिकर्ण और धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों का सफर समय और दूरी—दोनों के लिहाज से आसान हुआ है. इसी वजह से चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाली कई बसें भी अब NH-205 की बजाय फोरलेन मार्ग अपना रही हैं.

लेकिन इसका असर NH-205 के किनारे बसे गांवों पर पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि—
-कई बस रूट सरकार ने आधिकारिक रूप से बदल दिए हैं
-जो रूट अभी भी NH-205 पर दर्ज हैं, वे बसें भी फोरलेन से ही जा रही हैं
-इससे छात्रों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को परिवहन सुविधा में भारी दिक्कतें हो रही हैं

स्थायी समाधान की मांग, आंदोलन की चेतावनी
विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की समस्या जायज़ है. स्थानीय प्रतिनिधियों ने कुछ बसों को अस्थायी रूप से पुराने रूट पर मोड़ा है, लेकिन इसे रोजाना लागू करना संभव नहीं है.
इसलिए डीसी बिलासपुर को ज्ञापन देकर स्थायी समाधान की मांग की गई है.

विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

बिहार चुनाव पर भी दी प्रतिक्रिया
इस दौरान रणधीर शर्मा ने बिहार में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं को दिया। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चुनाव प्रबंधन की भी सराहना की.

TAGS

Bilaspur Newsnaina deviHimachal Pradesh

