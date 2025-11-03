अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान: प्रदेश में नहीं बनेगी नई पंचायत, समय पर होंगे पंचायती राज चुनाव

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी नई पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा और पंचायती राज चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नए रोस्टर लागू करने पर विचार कर रही है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हालिया आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और फिलहाल राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है. इसके बावजूद सरकार ने तय समय सीमा के भीतर पंचायती चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

उन्होंने नई पंचायतों के गठन को लेकर उठ रही चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि न तो सरकार के पास कोई प्रस्ताव आया है, और न ही वर्तमान आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है.

मंत्री ने बताया कि रोस्टर से जुड़ी कुछ शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं. ऐसे में विभाग नए रोस्टर को लागू करने पर पुनर्विचार कर रहा है. हालांकि मौजूदा रोस्टर को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.