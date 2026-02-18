Advertisement
कुल्लू को मिला नया डीसी! अनुराग चंद्र शर्मा बोले—आपदा प्रभावित गांवों को मिलेगी पहली राहत

Kullu New DC: हिमाचल सरकार ने 2016 बैच के IAS अनुराग चंद्र शर्मा को कुल्लू का नया उपायुक्त नियुक्त किया. पदभार संभालते ही पर्यटन, बागवानी और आपदा प्रभावित गांवों में सड़क सुविधा को प्राथमिकता देने की बात कही.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:48 PM IST

Kullu News: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा को कुल्लू जिले का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है. उन्होंने बुधवार को औपचारिक रूप से कार्यभार संभालते हुए जिला प्रशासन की कमान संभाली.

इससे पहले वह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में डायरेक्टर (पर्सनेल एवं वित्त) के पद पर कार्यरत थे.

पर्यटन और कृषि पर रहेगा फोकस
कार्यभार संभालने के बाद उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि कुल्लू एक पर्यटन एवं बागवानी आधारित जिला है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सशक्त टीम बनाकर सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि हालिया आपदाओं में जहां-जहां नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी. विशेष रूप से उन गांवों में सड़क और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अब भी ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

जिले की भौगोलिक स्थिति से परिचित
डीसी अनुराग शर्मा इससे पहले कुल्लू में एसडीएम के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों से वे भली-भांति परिचित हैं, जिससे विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि जिला विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्ययोजना तय की जाएगी.

पूर्व डीसी को नई जिम्मेदारी
वहीं पूर्व उपायुक्त Torul S. Ravish को अब हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.

