अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर हमला, 'भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में जल रहा पश्चिम बंगाल'

Anurag Thakur Attacks Mamata Banerjee: हमीरपुर दौरे पर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ईडी कार्रवाई और पंचायत चुनाव को लेकर बड़े बयान दिए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:10 PM IST

Trending Photos

Hamirpur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. हमीरपुर के एकदिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बदहाली से गुजर रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और राज्य सरकार के कई मंत्रियों को सैकड़ों करोड़ रुपये के साथ पकड़ा गया है.

ईडी कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहीं ममता बनर्जी?
अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का लगातार विरोध क्यों कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता को यह बताएं कि आखिर किन लोगों को ईडी से बचाने का प्रयास किया जा रहा है. उनके अनुसार, ईडी की कार्रवाई कानून के तहत हो रही है और इसका विरोध करना संदेह पैदा करता है.

कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को कथित रूप से धमकी मिलने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ऐसे लोगों और अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें जेल में होना चाहिए.

बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुद्दे पर आरोप
अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जबकि राज्य के स्थायी निवासियों को असुरक्षित माहौल में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर अनुराग ठाकुर ने संतोष जताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बिना किसी देरी के पंचायती राज चुनाव करवाने चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिले.

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया चल रही है, तो हर वीएलओ (वोटर लेवल ऑफिसर) को वोट जोड़ने और हटाने का अधिकार होता है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम पूरी निष्पक्षता से कर रहा है और उस पर सवाल उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा.

जनसमस्याएं भी सुनीं
अपने दौरे के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों की जनसमस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए.

Anurag ThakurMamata Banerjeehamirpur newsHimachal Pradesh

