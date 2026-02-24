Anurag Thakur का राहुल गांधी पर तीखा निशाना, बोले– देश से मांगें माफी

Kangra News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने एकदिवसीय कांगड़ा दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया. कांगड़ा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.

अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय छवि पर टिप्पणी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तब उसे “मृत अर्थव्यवस्था” बताना देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान भारत की वैश्विक साख को प्रभावित करते हैं.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का जिक्र

भाजपा सांसद ने हाल ही में आयोजित इंडिया एआई सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस आयोजन की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है, वहां विरोध प्रदर्शन कर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस की राजनीति विदेशी प्रभाव में संचालित हो रही है.

राजीव गांधी फाउंडेशन और विदेश नीति पर आरोप

ठाकुर ने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े चंदे और चीन की नीतियों की प्रशंसा जैसे पुराने मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए. उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल नाम का अर्थ अब रार, हुड़दंग और लफंगई से जोड़ दिया गया है.

संसदीय आचरण पर भी उठाए प्रश्न

अनुराग ठाकुर ने संसद में महिला सांसदों को आगे कर प्रधानमंत्री की सीट का घेराव करने की घटना पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और देशहित सर्वोपरि रखना चाहिए.

कांग्रेस पर अराजक राजनीति का आरोप

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर अफवाह और अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भारत विरोधी प्रचार पहले भी सफल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा. ठाकुर ने मांग की कि राहुल गांधी अपने बयानों के लिए देश से माफी मांगें.