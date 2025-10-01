Advertisement
अनुराग ठाकुर ने GST को बताया बड़ी उपलब्धि, बिहार चुनाव में SIR की सफलता और NDA की जीत का किया दावा

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार चुनाव में SIR सफल होने के दावे के साथ NDA की जीत की कही बात. GST में हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा अधिक टैक्स लगा जनता को त्रस्त किए जाने का लगाया आरोप.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:11 PM IST

Una News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित GST उत्सव कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की कर प्रणाली वन नेशन, वन टैक्स (GST) को देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि GST की टैक्स स्लैब में किए गए बदलावों से व्यापारी वर्ग और आम जनता को सीधा लाभ हुआ है.

कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने ऊना बाजार में पार्टी नेताओं और व्यापारियों के साथ रोड शो किया और दुकानदारों को अभिवादन स्टिकर भेंट करते हुए GST से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है और राजस्व में बढ़ोतरी के साथ लोगों को राहत भी मिली है.

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने राज्य में पेट्रोल, डीजल और सीमेंट जैसी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर जनता को आर्थिक रूप से दबाया है. उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने राज्य को GST का उसका हिस्सा नहीं दिया.

इस मौके पर बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वहां SIR (संघटन, योजना, और परिणाम) मॉडल सफल रहा है और NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सत्ता में वापसी करेगा.

