अजीत पवार के निधन पर अनुराग ठाकुर ने जताया शोक, विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग

Dharamshala News: वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि देश ने एक महान नेता को खो दिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा नुकसान है. ठाकुर ने विमान हादसे की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की और इस दुखद घटना पर राजनीति न करने का आग्रह किया.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि संवेदना व्यक्त करने और शोक मनाने का है. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा और जनता की जानकारी के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है.

साथ ही उन्होंने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया गया है और छात्रों और शिक्षण संस्थानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त और युवाओं को नेतृत्व देने के प्रयासों के तहत अनुराग ठाकुर ने “युवा चेंज मेकर अभियान” की शुरुआत की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अभियान में शामिल युवाओं को एक वर्ष की इंटर्नशिप के दौरान 1.25 लाख रुपये दिए जाएंगे और उन्हें राजनीति, एनजीओ और अन्य सेक्टर में अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा.

ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति ही प्रदेश और देश का भविष्य है और सही अवसर देकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.