धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग की
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2924542
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि, राहत बचाव के बाद विधानसभा या लोकसभा में एक मंच पर आकर इसके लिए सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता किया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग की

Hamirpur News: मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 17 बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं और चार लोग लापता बताए जा रहे हैं. बाजार पूरी तरह पानी में डूब चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की ज़िंदगी पर गंभीर असर पड़ा है.

इस आपदा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार जल्द राहत राशि उपलब्ध कराए. उन्होंने प्रदेश सरकार पर आपदा राहत कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार गायब है और प्रभावित लोगों की मदद नहीं हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों के बाद विधानसभा और लोकसभा में एक मंच पर आकर सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आने के कारणों की विस्तृत समीक्षा कर लंबी अवधि की रणनीति तैयार की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे. साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में भाजपा की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक में नए पदाधिकारियों को पार्टी की योजनाओं की जानकारी दी और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया.

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पर पाया कि जनता को तारपॉल भी मुहैया नहीं करवाई जा रही, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं 200 तारपॉल बड़सर क्षेत्र के लिए भेजे हैं, ताकि आपदा पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके.

अनुराग सिंह ठाकुर ने अंत में कहा कि हिमाचल में आई इस आपदा ने व्यापक क्षति पहुँचाई है और अब समय की माँग है कि केंद्र व राज्य मिलकर समन्वित प्रयास करें ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जा सकें.

TAGS

hamirpur newsAnurag ThakurHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग
Apollo Tyres
Dream11 ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ
Bilaspur News
बिलासपुर में भारी बारिश से सीर खड्ड ने मचाई तबाही, 20 पेयजल योजनाएं प्रभावित
kotkapura news
ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ
Ajnala news
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ-ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
No Handshake Controversy
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ICC ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ PCB ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ
mandi news
नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी
Yuvraj Singh Summoned
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਬੈਟਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮ
Supreme Court
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ SC ਨੇ ਯੂਪੀ-ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Shimla landslide
शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग
;