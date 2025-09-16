धर्मपुर में भारी बारिश से तबाही का अनुराग ठाकुर ने जताया दुख,जल्द राहत देने की मांग की

Hamirpur News: मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 17 बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं और चार लोग लापता बताए जा रहे हैं. बाजार पूरी तरह पानी में डूब चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की ज़िंदगी पर गंभीर असर पड़ा है.

इस आपदा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार जल्द राहत राशि उपलब्ध कराए. उन्होंने प्रदेश सरकार पर आपदा राहत कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार गायब है और प्रभावित लोगों की मदद नहीं हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों के बाद विधानसभा और लोकसभा में एक मंच पर आकर सुनियोजित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आने के कारणों की विस्तृत समीक्षा कर लंबी अवधि की रणनीति तैयार की जानी चाहिए.

इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे. साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में भाजपा की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक में नए पदाधिकारियों को पार्टी की योजनाओं की जानकारी दी और आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया.

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पर पाया कि जनता को तारपॉल भी मुहैया नहीं करवाई जा रही, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं 200 तारपॉल बड़सर क्षेत्र के लिए भेजे हैं, ताकि आपदा पीड़ितों को तत्काल सहायता मिल सके.

अनुराग सिंह ठाकुर ने अंत में कहा कि हिमाचल में आई इस आपदा ने व्यापक क्षति पहुँचाई है और अब समय की माँग है कि केंद्र व राज्य मिलकर समन्वित प्रयास करें ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जा सकें.