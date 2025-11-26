कांगड़ा एयरपोर्ट पर अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत, ममता बनर्जी पर किया तीखा हमला

Dharamshala News: कांगड़ा एयरपोर्ट पर रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, संविधान दिवस और चीन के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

ममता बनर्जी पर सीधा हमला

अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि— “बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है. हार सामने दिख रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है.”

उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में हत्या, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों को संरक्षण देने जैसी घटनाएं बढ़ी हैं. ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी धमकियों का सहारा ले रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी पहले से बहाने बना रहे थे, लेकिन जनता ने एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत दिया—अब यही स्थिति बंगाल में भी दिख रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

संविधान दिवस पर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

संविधान दिवस पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की. उन्होंने कहा— “प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में प्रवेश करते समय संविधान को माथे से लगाकर वंचितों और शोषितों के कल्याण का संकल्प लिया था, और आज उस संकल्प को पूरा किया जा रहा है.”

ठाकुर ने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े 'पंचतीर्थ' (जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, दीक्षा भूमि आदि) को विकसित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है.

उन्होंने कहा कि संविधान को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

चीन को दो टूक संदेश

अरुणाचल में चीन की गतिविधियों को लेकर पूछे सवाल पर ठाकुर ने स्पष्ट कहा— “अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा. चीन की किसी भी हरकत का भारत डटकर जवाब देगा.” उन्होंने कहा कि चीन की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा.