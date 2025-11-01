Advertisement
अनुराग ठाकुर ने स्वाहन में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया; कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत स्वाहन में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:41 PM IST

अनुराग ठाकुर ने स्वाहन में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया; कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

Bilaspur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर जिले के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत स्वाहन के धरा गांव में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह चंदेल, पंचायत प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राज्य सरकार को “झूठ की सरकार” करार देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु विकास के नाम पर प्रदेश से बाहर जाकर अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री सुखु विकास कार्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में “संस्थान खोलने से अधिक बंद करने का काम” किया गया है. उन्होंने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कई शिक्षण, स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है. नैनादेवी क्षेत्र में ही अब तक 21 संस्थान बंद होने का आरोप उन्होंने लगाया.

सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठे वादों और गारंटियों के आधार पर काम कर रही है और जनता अब इनसे तंग आ चुकी है तथा बदलाव चाहती है.

