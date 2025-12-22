मनरेगा नाम बदलने पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले– कांग्रेस को संविधान पढ़ने की जरूरत

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनरेगा नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने संविधान पढ़ने की नसीहत दी और नशे, अवैध कटान व अरावली खनन जैसे मुद्दों पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की.
Trending Photos
Hamirpur News: हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मनरेगा के नाम को लेकर दिए गए बयानों पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बयानबाजी करने से पहले एक बार संविधान और संबंधित कानूनों को पढ़ लेना चाहिए. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा “नाम की राजनीति” करती रही है, जबकि भाजपा काम करने में विश्वास रखती है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं मनरेगा के नाम में पहले भी तीन बार बदलाव किए, लेकिन तब उन्हें महात्मा गांधी की याद नहीं आई. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस केवल नाम के सहारे राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा का फोकस ग्रामीण भारत के विकास और आजीविका सशक्तिकरण पर है. उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है.
नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
प्रदेश में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर अनुराग ठाकुर ने सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि चिट्टा समेत सभी तरह के नशे के खिलाफ सरकार को कार्यक्रमों के साथ-साथ कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई सामूहिक रूप से लड़नी होगी और इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए.
आपदा के दौरान ब्यास नदी में बहती लकड़ियों पर सवाल
हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान ब्यास नदी में बहकर आई लकड़ियों को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ऐसा दृश्य तो पुष्पा फिल्म के बाद पहली बार देखा गया. हजारों-लाखों की संख्या में कटे पेड़ बहते हुए दिखाई दिए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो लकड़ियों का पुल बन गया हो. उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कटान कौन-सा माफिया कर रहा है और प्रदेश सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है.
अरावली खनन मामले पर प्रतिक्रिया
अरावली पहाड़ियों में हो रहे खनन को लेकर उठे विवाद पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पहले ही विस्तार से अपना पक्ष रख चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल किया है.
अंत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य विकसित भारत के निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण और सामाजिक उत्थान है, जबकि कांग्रेस केवल नाम बदलने और बयानबाजी की राजनीति तक सीमित रह गई है.