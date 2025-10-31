अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, कहा– विदेश में रहने वाला क्या समझे भारतीय संस्कृति

Una News: ऊना में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभागियों को झंडी दिखाकर रवाना किया. इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस और राजद पर तीखे शब्दों में हमला बोला.

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचली महिलाओं को 1500 रुपये देने का झूठा दावा कर रहे हैं, जबकि हिमाचल की महिलाओं को आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं की राजनीति झूठ का ज्वलंत उदाहरण बन चुकी है.

बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे राजद–कांग्रेस के जंगलराज की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंगलराज को चुनें.

छठ पूजा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की ‘ड्रामा’ वाली टिप्पणी पर भी अनुराग ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ज्यादातर समय विदेश में रहता है, वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता को कैसे समझ सकता है?

सरदार वल्लभभाई पटेल को स्वतंत्र भारत के एकात्मिक स्वरूप का निर्माता बताते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी सूझबूझ से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू–कश्मीर का भारत में विलय संभव हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी भूमिका के बावजूद कांग्रेस ने सरदार पटेल को स्वतंत्रता के 41 वर्ष बाद, वह भी मरणोपरांत, भारत रत्न देकर सम्मानित किया.