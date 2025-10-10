UPSC Free Coaching: केंद्रीय विवि धर्मशाला के अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र में सिविल परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन शुरू

UPSC Free Coaching Applications: केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र में सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी/एएएस/एनटी/अलाइड) की फ्री कोचिंग हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं पीएम केयर बेनेफ़िशियरीज छात्रों के लिए है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत कुल 100 सीटें पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं. चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के साथ-साथ प्रति विद्यार्थी ₹4000 प्रतिमाह वजीफा (Stipend) भी प्रदान किया जाएगा.

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. प्रदीप कुमार ने बताया कि अब तक केंद्र में प्रशिक्षित 63 विद्यार्थी विविध राष्ट्रीय और प्रांतीय सेवाओं में चयनित हो चुके हैं. पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश समूह-ग परीक्षा में केंद्र के तीन विद्यार्थी—रोजी (प्रवक्ता हिंदी), बलबीर सिंह (हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड) और राहुल भाटिया (उच्च शिक्षा विभाग) सफल रहे.

वहीं, सुनेश सुमन हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सेवाएं दे रहे हैं. प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की तैयारी करवाना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें.

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय में आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या धौलाधार परिसर-1, धर्मशाला स्थित अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

