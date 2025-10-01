Advertisement
सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने मनाया 35वां स्थापना दिवस, जवानों और संस्थानों को किया सम्मानित

सेना प्रशिक्षण कमान शिमला ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर 18 जवानों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीओसी-इन-सी प्रशंसा प्रमाणपत्र और तीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वर्ष के लिए वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:20 PM IST

Shimla News: सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) शिमला ने मंगलवार को अपना 35वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया. इस अवसर पर 18 जवानों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीओसी-इन-सी प्रशंसा प्रमाणपत्र और तीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वर्ष 2025 के वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

समारोह की अध्यक्षता आर्ट्रैक के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा (PVSM, AVSM, SM) ने की। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और आर्ट्रैक परिवार को 35 वर्षों की सफल यात्रा के लिए बधाई दी.

लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि देश "विकसित भारत" की दिशा में तेजी से अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि सेना के तीनों अंगों को "एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार" पर विशेष फोकस करना होगा. उन्होंने कहा कि आर्ट्रैक "परिवर्तन का दशक" और "तकनीकी आत्मसात का वर्ष" की पहल के अनुरूप कार्य कर रहा है और 2030 तक अपने पाठ्यक्रम में 34 नई तकनीकों को शामिल करेगा, जिससे सेना की क्षमता और अधिक मजबूत होगी.

कार्यक्रम में समकालीन और भविष्य की युद्ध प्रणाली पर आधारित आर्ट्रैक की वार्षिक पेशेवर पत्रिका ‘पिनैकल’ के 24वें संस्करण का विमोचन भी किया गया।.

गौरतलब है कि सेना प्रशिक्षण कमान की स्थापना 1 अक्टूबर 1991 को महू (मध्यप्रदेश) में की गई थी. बाद में 31 मार्च 1993 को इसे शिमला स्थानांतरित किया गया. वर्तमान में यह देशभर में फैले 34 श्रेणी ‘ए’ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और संस्थागत प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करता है.

 

Shimla News

