Ramlila Artist Dies: चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार की मौत

Ramlila Artist Dies: चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान दशरथ का किरदार निभाने वाले अमरेश महाजन उर्फ शिबू भाई की मंच पर अचानक मौत हो गई.
Ramlila Artist Dies: चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान दशरथ का किरदार निभाने वाले अमरेश महाजन उर्फ शिबू भाई की मंच पर अचानक मौत हो गई. एकदम कड़क आवाज़ के धनी अमरेश महाजन उर्फ शिबू भाई मंगलवार को दशरथ के किरदार में थे. इस दौरान उनके मुंह से निकल रहे डॉयलॉग को दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे.
इसी दौरान अचानक उन्होंने अपने बगल में बैठे कलाकार के कंधे पर अपना सिर रखा और फिर नहीं उठ पाए. पहले तो लगा अमरेश महाजन उर्फ शिबू भाई शायद किरदार में हैं. लेकिन जब डॉयलॉग डिलीवरी रुक गई तो फिर मंच पर अफरातफरी मच गई. इसी बीच उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
यहां स्पष्ट कर दें कि अमरेश महाजन उर्फ शिबू भाई चंबा जिले के मूल निवासी थे और पिछले 50 वर्षों से रामलीला के मंच पर दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहे थे. उनके अभिनय को लेकर दर्शकों में विशेष उत्साह रहता था और हर वर्ष लोग उनके अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटते थे. रामलीला क्लब के सदस्य सुदेश महाजन ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, "यह हमारे लिए बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति है.
अमरेश सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि रामलीला की आत्मा थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह वज्र समान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे. उनके निधन से चंबा शहर समेत पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. रामलीला क्लब ने अगले कुछ दिन के लिए सभी आयोजनों को स्थगित करने का निर्णय लिया है.
