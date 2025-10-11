त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी से जूझ रहीं आशा वर्कर्स, 5 महीने से नहीं मिला वेतन

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब: स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा वर्कर्स इन दिनों गहरी आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं. विभाग की दर्जनों योजनाओं का संचालन करने के बावजूद उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन, भत्ते और इंसेंटिव तक नहीं मिले हैं.

त्योहारों के इस सीजन में हजारों आशा वर्कर्स को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. इसी को लेकर पांवटा साहिब में आशा वर्कर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराज़गी जताई.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 15 अक्टूबर तक बकाया भुगतान नहीं किया गया, तो प्रदेश की सभी आशा वर्कर्स कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आशा वर्कर्स ने बताया कि वे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, जनसंख्या नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें महीनों से भुगतान नहीं मिला है.

कई आशा वर्कर्स ने बताया कि वे अपने कार्य के दौरान यात्रा व्यय भी अपनी जेब से वहन कर रही हैं. लगातार पांच महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है.

उन्होंने कहा कि “सरकार त्योहारों से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन दे रही है, लेकिन आशा वर्कर्स को लगातार अनदेखा किया जा रहा है.”

आशा वर्कर यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक उनकी लंबित राशि एकमुश्त जारी नहीं की गई, तो वे राज्यभर में कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगी.