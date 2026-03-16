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अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी का कहर! पूरी रात फंसे रहे हजारों टूरिस्ट, जानें मौसम का ताज़ा अपडेट

Himachal Weather Update: लाहौल-स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग में हजारों टूरिस्ट और करीब 1000 वाहन पूरी रात फंसे रहे. प्रदेश में 150 से ज्यादा सड़कें बंद, मौसम विभाग ने अगले 6 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:47 AM IST

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अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी का कहर! पूरी रात फंसे रहे हजारों टूरिस्ट, जानें मौसम का ताज़ा अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे देशभर के हजारों पर्यटकों को रविवार रात भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ने से करीब एक हजार वाहन अटल टनल रोहतांग के आसपास घंटों तक फंसे रहे और लोगों को पूरी रात सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा.

बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन
रविवार दोपहर बाद अटल टनल रोहतांग, सिस्सू, कोकसर और शिंकुला समेत लाहौल-स्पीति के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. दिन के समय पर्यटकों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की, लेकिन शाम को जब वे मनाली की ओर लौटने लगे तो सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी. इससे वाहनों के फिसलने की स्थिति बन गई और टनल के नॉर्थ व साउथ पोर्टल के पास लंबी-लंबी कतारें लग गईं. कड़ाके की ठंड में पर्यटकों को घंटों इंतजार करना पड़ा.

7 जिलों में बर्फबारी और बारिश
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कांगड़ा के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. बर्फबारी के कारण प्रदेश में 150 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं.

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अगले 6 दिन जारी रहेगा मौसम का असर
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले छह दिनों तक जारी रह सकता है. सोमवार को भी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है. फिलहाल वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अगले दो दिनों में फिर से सक्रिय होने की संभावना है.

18 से 20 मार्च तक फिर तेज बारिश
मौसम विभाग ने 18 से 20 मार्च के बीच पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. 21 मार्च को मौसम में कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में अगले छह दिनों के लिए आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

तापमान में आई भारी गिरावट
मौसम में बदलाव के बाद प्रदेश के तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में कई शहरों के अधिकतम तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है. ऊना का तापमान 10.2 डिग्री गिरकर 23.4 डिग्री और कसौली का तापमान 10.1 डिग्री गिरकर 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे मार्च के महीने में जनवरी-फरवरी जैसी ठंड महसूस की जा रही है.

मौसम विभाग ने हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी है.

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