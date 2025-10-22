बरोट से लापता ऑस्ट्रिया का नागरिक सकुशल रेस्क्यू, प्रशासन की तत्परता से टला बड़ा हादसा

बरोट से लापता आस्ट्रिया का नागरिक सकुशल है, जिसे रेस्क्यू टीम ने ट्रैक लिया है. टै्रकर्स के लापता होने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने टै्रकर्स से बिना एक्सपर्ट ट्रैकिंग पर न जाने की अपील की है.
Trending Photos
Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के बरोट क्षेत्र से लापता हुआ ऑस्ट्रिया का नागरिक जेकव क्रेमर को रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया है. वह पूरी तरह से सुरक्षित है. जिला प्रशासन कांगड़ा और मंडी की संयुक्त कार्रवाई से यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंडी जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की ओर से कांगड़ा जिला प्रशासन को एक विदेशी नागरिक के लापता होने की सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही एडीएम कांगड़ा शिल्पी वेक्टा ने रेस्क्यू अभियान की कमान संभाली और त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू टीम को रातों-रात रवाना किया.
बताया गया कि जेकव क्रेमर धौलाधार की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गया था. उसकी संभावित लोकेशन कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र में पाई गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुबह हेलिकॉप्टर की सहायता भी ली गई. प्रशासन की मुस्तैदी और तेजी से चलाए गए अभियान के चलते विदेशी नागरिक को सुरक्षित ट्रैक कर लिया गया.
एडीएम शिल्पी वेक्टा ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील था और समय रहते उचित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने सभी देशी और विदेशी ट्रैकर्स से अपील की है कि वे ट्रैकिंग पर निकलने से पहले मौसम की पूरी जानकारी लें और स्थानीय एक्सपर्ट गाइड की सहायता जरूर लें.
उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना उचित मार्गदर्शन और तैयारी के ट्रैकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है. जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्क है और सभी ट्रैवलर्स से सहयोग की अपेक्षा करता है.