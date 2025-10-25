मनाली में ऑटो चालक ने दिखाई ईमानदारी, पर्यटक का 10 लाख का बैग लौटाया

Manali News: यूनियन के प्रधान Motiram ने सभी ऑटो चालकों को जानकारी दी. थोड़ी ही देर में मंडी जिले के ड्राइवर Satish Kumar ने बैग सुरक्षित लौटाकर ईमानदारी की शानदार मिसाल पेश की.
Manali News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में एक ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया. मुंबई से आए एक पर्यटक का करीब 10 लाख रुपये कीमती सामान से भरा बैग लौटा कर ड्राइवर ने मिसाल पेश की है.
जानकारी के अनुसार, मुंबई के ठाणे निवासी श्रीकांत वशिष्ठ छुट्टियां मनाने मनाली पहुंचे थे. मॉल रोड जाते समय उन्होंने एक ऑटो रिक्शा से लिफ्ट ली थी, लेकिन उतरते वक्त अपना बैग वहीं भूल गए. इस बैग में लगभग 4 लाख रुपये का कैमरा, ढाई लाख रुपये का ड्रोन, एक मोबाइल और अन्य कीमती सामान रखा हुआ था.
कुछ देर बाद जब श्रीकांत को बैग भूलने का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत Auto Rickshaw Operators Union Manali से संपर्क किया. यूनियन के प्रधान Motiram ने सभी ऑटो चालकों को जानकारी दी. थोड़ी ही देर में मंडी जिले के ड्राइवर Satish Kumar ने बैग सुरक्षित लौटाकर ईमानदारी की शानदार मिसाल पेश की.
सामान वापस मिलने पर श्रीकांत वशिष्ठ ने मनाली ऑटो यूनियन और सतीश कुमार का धन्यवाद किया और कहा, “हिमाचल की ईमानदारी और सादगी देखकर मन खुश हो गया.”
प्रधान मोतीराम ने बताया कि 9 मई 2024 को कार्यभार संभालने के बाद से यूनियन अब तक यात्रियों का लगभग 70 लाख रुपये से अधिक का खोया सामान वापस कर चुकी है. यूनियन में करीब 350 ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं और अब तक किसी भी चालक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है.
यूनियन ने बताया कि पर्यटक का सामान लौटाने वाले सतीश कुमार को सम्मानित किया जाएगा ताकि समाज में ईमानदारी और नैतिकता का संदेश और भी मजबूत हो सके.