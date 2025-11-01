बाबा बालक नाथ मंदिर विकास परियोजना को 2.70 करोड़ की स्वीकृति, मार्च 2026 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के शाहतलाई स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक बाबा बालक नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने और परिसर के समग्र विकास के लिए 2.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि सभी स्वीकृत कार्यों को मार्च 2026 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

उपायुक्त के अनुसार, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु स्नानागार, चेंजिंग रूम, तथा महिला–पुरुषों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे. इसके अलावा लगभग 75 लाख रुपये की लागत से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे परिसर की स्वच्छता और सुंदरता में और वृद्धि होगी.

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चढ़ावे (Donation) हेतु QR कोड प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे भक्त डिजिटल माध्यम से आसानी से दान कर सकेंगे. साथ ही बाबा बालक नाथ मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है ताकि श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन की सुविधा प्राप्त कर सकें.

इसके अतिरिक्त, शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर की तर्ज पर LED स्क्रीन के माध्यम से दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु बिना भीड़भाड़ के देवदर्शन कर सकें.