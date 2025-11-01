Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2983878
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बाबा बालक नाथ मंदिर विकास परियोजना को 2.70 करोड़ की स्वीकृति, मार्च 2026 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

बिलासपुर जिले के शाहतलाई स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक तपोस्थली बाबा बालक नाथ मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए 2.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:45 PM IST

Trending Photos

बाबा बालक नाथ मंदिर विकास परियोजना को 2.70 करोड़ की स्वीकृति, मार्च 2026 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के शाहतलाई स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक बाबा बालक नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने और परिसर के समग्र विकास के लिए 2.70 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि सभी स्वीकृत कार्यों को मार्च 2026 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

उपायुक्त के अनुसार, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु स्नानागार, चेंजिंग रूम, तथा महिला–पुरुषों के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे. इसके अलावा लगभग 75 लाख रुपये की लागत से मंदिर परिसर और घाट क्षेत्र का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे परिसर की स्वच्छता और सुंदरता में और वृद्धि होगी.

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चढ़ावे (Donation) हेतु QR कोड प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे भक्त डिजिटल माध्यम से आसानी से दान कर सकेंगे. साथ ही बाबा बालक नाथ मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है ताकि श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन की सुविधा प्राप्त कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अतिरिक्त, शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर की तर्ज पर LED स्क्रीन के माध्यम से दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु बिना भीड़भाड़ के देवदर्शन कर सकें.

TAGS

Baba Balak Nath MandirBilaspur NewsHimachal Pradesh

Trending news

Gold price today
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ; ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
rajesh dharmani
घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक; मंत्री राजेश धर्माणी के सख्त निर्देश
1 November New Rules
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ SBI ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ!
Bijli Mahadev ropeway
बिजली महादेव रोपवे मामले पर PM मोदी का संज्ञान, नड्डा की अध्यक्षता में होगी चर्चा
Jagraon News
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ; ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ
Astrology
भविष्य के संकेत समझना चाहते हैं तो जान लें हाथ की इन तीन रेखाओं के बारे म
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
dharamshala news
नवंबर के मध्य तक सुधरेगा खड़ा डंडा मार्ग, रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य शुरू
Garry Sandhu Controversy
ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ; ਗਾ ਕੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
Panjab University Senate dissolved
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ