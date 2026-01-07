Advertisement
Baba Jaladhari Temple: 150 फीट की गुफा में स्वयं प्रकट शिवलिंग! प्रकृति करती है महादेव का अभिषेक

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के क्यारवां गांव में स्थित बाबा जलाधारी मंदिर को विश्व का चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है. 150×150 फीट की गुफा में प्राकृतिक जलधारा और शिवलिंग के दर्शन पूरे वर्ष होते हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:52 PM IST

Baba Jaladhari Temple Kangra: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के क्यारवां गांव में स्थित बाबा जलाधारी मंदिर को लेकर गहरी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह स्थान विश्व का चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान भोलेनाथ वर्षभर साक्षात विराजमान रहते हैं. यह मंदिर एक विशाल 150 फीट × 150 फीट की प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां शिवलिंग के ऊपर हर समय प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है.

इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बनी कामधेनु गाय के थन, शेषनाग, गणेश भगवान और स्वयं भोले बाबा की पिंडी विराजमान मानी जाती है. मान्यता है कि पहले इन थनों से दूध सीधे शिवलिंग पर गिरता था, लेकिन एक बार श्रद्धालुओं द्वारा उस दूध से खीर बनाए जाने के बाद वह जल में परिवर्तित हो गया. तभी से इस स्थान को जलाधारी बाबा के नाम से जाना जाता है.

ग्वाले श्यामू से जुड़ी है पौराणिक कथा
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, एक बार गांव का ग्वाला श्यामू अपने मवेशियों को चराते हुए इस गुफा में पहुंचा और वहां चार वर्षों तक भगवान शिव के साथ रहा. गांव वालों ने उसे मृत मानकर उसकी चतुर्थी तक कर दी थी, लेकिन चार साल बाद श्यामू अचानक घर लौट आया. उसने गांव वालों को इस गुफा और चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताया. इसके बाद जब लोग गुफा में पहुंचे तो वहां प्राकृतिक थनों से निकलता दूध शिवलिंग पर गिरता दिखाई दिया. तभी से इस स्थान पर विधिवत पूजा-अर्चना शुरू हुई.

अमरनाथ से की जाती है तुलना
श्रद्धालु बाबा जलाधारी की तुलना अमरनाथ धाम से करते हैं. जहां अमरनाथ में कुछ समय के लिए दर्शन होते हैं, वहीं जलाधारी बाबा के दर्शन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं. मान्यता है कि जैसे अमरनाथ में दो कबूतरों के दर्शन को पूर्ण दर्शन माना जाता है, वैसे ही यहां दो कौए एक साथ दिख जाएं, तो इसे बाबा के संपूर्ण दर्शन माना जाता है.

आस्था का प्रमुख केंद्र
दूरदराज़ क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद यह मंदिर पूरे साल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहता है. देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से भक्त किसी न किसी रूप में यहां पहुंचते हैं और गुफा के भीतर रात्रि विश्राम कर बाबा जलाधारी के दर्शन करते हैं.

कांगड़ा में स्थित बाबा जलाधारी, जहां सालभर होते हैं भोलेनाथ के साक्षात दर्शन
