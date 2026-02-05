बबेली में मारपीट के बाद दहशत! युवक को गोली मारने की धमकी, ग्रामीण पहुंचे एसपी के दरबार

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय से सटे बबेली क्षेत्र में स्थानीय युवक के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है. बीते दिनों बाहरी इलाके से आए कुछ युवकों द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट की गई थी. अब पीड़ित युवक को गोली मारने की धमकियां मिलने की बात सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है.

इस मामले को लेकर स्थानीय महिला मंडल, युवक मंडल और ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल ढालपुर पहुंचा और एसपी कुल्लू मदनलाल से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग रखी.

“इलाके में फैल रहा डर”

नेहरू युवक मंडल बबेली के अध्यक्ष विक्रांत ने बताया कि हाल ही में बाहरी युवकों द्वारा स्थानीय युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसे चोटें आईं. इसके बाद आरोपियों की ओर से पीड़ित को गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया है.

उन्होंने कहा कि बबेली क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी पर्यटन गतिविधियों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र की शांति और पर्यटन दोनों प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने पुलिस से हुड़दंग मचाने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई और नियमित गश्त की मांग की.

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता

स्थानीय महिला सुनीता नेगी ने कहा कि युवक के साथ हुई मारपीट की घटना निंदनीय है. इससे महिलाओं और बच्चों में डर बैठ गया है. यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा.

वहीं बबेली महिला मंडल की अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने बताया कि मारपीट के बाद से इलाके में असुरक्षा का माहौल है. आरोपियों द्वारा गोली मारने की धमकी दिए जाने से लोगों में भय व्याप्त है. उन्होंने पुलिस से आरोपियों को तलब कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने और पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है.