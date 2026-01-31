Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3093026
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बद्दी में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, फायरिंग के बाद डंडों से पीटा

Baddi attack BJP leader: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन अज्ञात युवक कार्यालय में दाखिल हुए और कर्मचारियों से राज़ ख़ान के बारे में पूछताछ करते हुए पूरे ऑफिस की तलाशी ली. जैसे ही उन्हें पता चला कि राज़ ख़ान छत पर हैं, वे ऊपर पहुंचे और आरोप है कि देखते ही पिस्टल से फायरिंग कर दी. सौभाग्य से गोली हवा में चली गई और किसी को चोट नहीं आई.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:33 PM IST

Trending Photos

बद्दी में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, फायरिंग के बाद डंडों से पीटा

Baddi attack BJP leader: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक केंद्र बद्दी के भुड़ क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं. यहां भाजपा के स्थानीय नेता राज़ ख़ान पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. घटना उस वक्त हुई, जब राज़ ख़ान अपने ‘ताज’ नामक कार्यालय की छत पर धार्मिक इबादत (नमाज़) कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन अज्ञात युवक कार्यालय में दाखिल हुए और कर्मचारियों से राज़ ख़ान के बारे में पूछताछ करते हुए पूरे ऑफिस की तलाशी ली. जैसे ही उन्हें पता चला कि राज़ ख़ान छत पर हैं, वे ऊपर पहुंचे और आरोप है कि देखते ही पिस्टल से फायरिंग कर दी. सौभाग्य से गोली हवा में चली गई और किसी को चोट नहीं आई.

इसके बाद हमलावरों ने राज़ ख़ान पर डंडों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बीच-बचाव करने आए उनके एक सहयोगी को भी हमलावरों ने पीटकर घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल राज़ ख़ान और उनके सहयोगी को तुरंत बद्दी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और फरारी के रास्तों का पता लगाया जा सके.

बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं—जैसे हालिया बम ब्लास्ट और अब यह फायरिंग—ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज़ ख़ान को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का करीबी माना जाता है, जिसके चलते इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है.

TAGS

Baddi newsBJP Leader Raj KhanHimachal news

Trending news

Baddi news
बद्दी में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, फायरिंग के बाद डंडों से पीटा
Green Schools Programme
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ
Reliance Jio AI classroom program
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ AI ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Minister Laljit Singh Bhullar
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
Punjab SC Commission action
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ DSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
sanjeev arora
30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
Kuldeep singh Dhaliwal
ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- AAP
CM Bhagwant Mann
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ
Satinder Singh Kohli bail rejected
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
fazilka news
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ! ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟਤਾ 7000 ਦਾ ਚਲਾਨ