बद्दी में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, फायरिंग के बाद डंडों से पीटा

Baddi attack BJP leader: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक केंद्र बद्दी के भुड़ क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद नज़र आ रहे हैं. यहां भाजपा के स्थानीय नेता राज़ ख़ान पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. घटना उस वक्त हुई, जब राज़ ख़ान अपने ‘ताज’ नामक कार्यालय की छत पर धार्मिक इबादत (नमाज़) कर रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीन अज्ञात युवक कार्यालय में दाखिल हुए और कर्मचारियों से राज़ ख़ान के बारे में पूछताछ करते हुए पूरे ऑफिस की तलाशी ली. जैसे ही उन्हें पता चला कि राज़ ख़ान छत पर हैं, वे ऊपर पहुंचे और आरोप है कि देखते ही पिस्टल से फायरिंग कर दी. सौभाग्य से गोली हवा में चली गई और किसी को चोट नहीं आई.

इसके बाद हमलावरों ने राज़ ख़ान पर डंडों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बीच-बचाव करने आए उनके एक सहयोगी को भी हमलावरों ने पीटकर घायल कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल राज़ ख़ान और उनके सहयोगी को तुरंत बद्दी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और फरारी के रास्तों का पता लगाया जा सके.

बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं—जैसे हालिया बम ब्लास्ट और अब यह फायरिंग—ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज़ ख़ान को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का करीबी माना जाता है, जिसके चलते इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है.