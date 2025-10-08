बजंतरी संघ के नजराने में 10% बढ़ोतरी, बढ़े हुए पानी के बिल माफ: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन इस बार आपदा के बीच भी पूरे उत्साह और पारंपरिक धूमधाम के साथ हुआ. बुधवार को ढालपुर स्थित अटल सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समारोह का औपचारिक समापन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों से प्रदेश आपदाओं का सामना कर रहा है, जिससे अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. बावजूद इसके, इस वर्ष भी देव समाज और जनता की सहभागिता से दशहरा उत्सव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो सराहनीय है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कारदार संघ और दशहरा उत्सव समिति ने देवी-देवताओं के नजराने में वृद्धि न करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन बजंतरी संघ के आग्रह पर उनके नजराने में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनके समर्पण और परंपरागत योगदान के सम्मान में लिया गया है.

साथ ही उपमुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुल्लू नगर परिषद के तहत बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ किया गया है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इस विषय पर उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में जल शक्ति विभाग के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिनसे ब्यास नदी के तटीयकरण और अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. जल शक्ति विभाग को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जनहित में कार्य कर रही है और प्रदेश अब धीरे-धीरे इस आपदा से उबर रहा है.