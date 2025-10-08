Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2953002
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बजंतरी संघ के नजराने में 10% बढ़ोतरी, बढ़े हुए पानी के बिल माफ: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल में साल 2023 से आपदा का दौर जारी है. ऐसे में प्रदेश सरकार को इन 3 सालों में 20000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. लेकिन इस साल भारी आपदा के बाद भी दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

बजंतरी संघ के नजराने में 10% बढ़ोतरी, बढ़े हुए पानी के बिल माफ: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन इस बार आपदा के बीच भी पूरे उत्साह और पारंपरिक धूमधाम के साथ हुआ. बुधवार को ढालपुर स्थित अटल सदन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समारोह का औपचारिक समापन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्षों से प्रदेश आपदाओं का सामना कर रहा है, जिससे अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. बावजूद इसके, इस वर्ष भी देव समाज और जनता की सहभागिता से दशहरा उत्सव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो सराहनीय है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कारदार संघ और दशहरा उत्सव समिति ने देवी-देवताओं के नजराने में वृद्धि न करने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन बजंतरी संघ के आग्रह पर उनके नजराने में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनके समर्पण और परंपरागत योगदान के सम्मान में लिया गया है.

साथ ही उपमुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कुल्लू नगर परिषद के तहत बढ़े हुए पानी के बिलों को माफ किया गया है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इस विषय पर उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में जल शक्ति विभाग के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिनसे ब्यास नदी के तटीयकरण और अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. जल शक्ति विभाग को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जनहित में कार्य कर रही है और प्रदेश अब धीरे-धीरे इस आपदा से उबर रहा है.

TAGS

Deputy CM Mukesh AgnihotriKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Zirakpur Attack News
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
bilaspur Bus Accident
बिलासपुर बस हादसा में 16 की मौत, CM सुक्खू मृतकों के परिजनों को देंगे 4 लाख रूपए
Rajvir Jawanda Cremation News
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Rajvir Jawanda Death
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ
dharamshala news
केंद्रीय विश्वविद्यालय में कज़ाखस्तान डांस कार्यक्रम, झलक ने मोहा दर्शकों का मन
Rajvir Jawanda Passes Away
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
Jai Ram Thakur
भूस्खलन से झंडूता में बड़ा बस हादसा, जयराम ठाकुर ने जताया गहरा दुख
Rajvir Jawanda Passes Away
ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
Canada firing news
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ
amritsar news
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ