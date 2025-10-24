Advertisement
बड़सर को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 25 करोड़ से बने मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार के समय बड़सर में हुई अनदेखी, मिनी सचिवालय निर्माण के लिए नहीं दी राशि, कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही साढ़े 16 करोड रुपए देकर मिनी सचिवालय करवाया तैयार.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:00 PM IST

Hamirpur News: हमीरपुर जिले के बड़सर में आज लंबे इंतजार के बाद लोगों को बड़ी सौगात मिली, जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बने मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री के बड़सर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़सर की लगातार अनदेखी की गई, यहां के मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही साढ़े 16 करोड़ रुपये की राशि जारी कर परियोजना को पूरा करवाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार यह राशि जारी नहीं करती, तो अगले 10 सालों में भी बड़सर का मिनी सचिवालय तैयार नहीं हो पाता.

मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य उपकेंद्र बणी का उद्घाटन किया और धनेटा से बड़सर सड़क सुदृढ़ीकरण व मान खड्ड पर बांध निर्माण का शिलान्यास भी किया. कार्यक्रम में बड़सर कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया, पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा, हिमुडा अध्यक्ष राजेश बन्याल, विधायक विवेक शर्मा, सुरेश कुमार, कैप्टन रंजीत राणा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव टाले जाने पर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू होने के कारण पंचायती चुनाव टाले गए हैं, इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जयराम ठाकुर को पंचायत चुनाव की चिंता छोड़कर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आपदा राहत राशि प्रदेश को दिलवाने का प्रयास करना चाहिए.

इसके अलावा, भाजपा नेता सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

