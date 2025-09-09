PM मोदी के हिमाचल दौरे से पहले नेरचौक मेडिकल कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट जारी

मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सुबह कॉलेज प्रबंधन को जैसे ही यह संदेश मिला, तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई.
पुलिस और प्रशासन की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अस्पताल को खाली करवाकर पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी है. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और कॉलेज व अस्पताल परिसर में जांच शुरू कर दी गई है.
डीएसपी हेडक्वार्टर दिनेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर सारे परिसर की जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा के लिहाज से परिसर को खाली करवाया गया है.
इससे पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां, बाद में निकली थी फर्जी
बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश सचिवालय, हाइकोर्ट, डीसी मंडी के ऑफिस सहित प्रदेश के कई प्रमुख सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं.
सभी जगहों पर एहतिआत के तौर पर प्रशासन द्वारा पूरी जांच पड़ताल करवाई गई और बाद में कुछ भी नहीं मिला था. अभी तक इस व्यक्ति या गिरोह को नहीं पड़का जा सका है जो इस तरह की ईमेल भेजकर धमकियां दे रहा है.