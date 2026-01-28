भरमौर में ग्लेशियर का कहर: ओट नाले में तबाही, वाहन और दुकानें प्रभावित

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की पूलन पंचायत में स्थित ओट नाला में देर रात ग्लेशियर गिरने की घटना सामने आई. इस घटना के कारण राशन से लदे दो मालवाहक वाहन और तीन दुकानें गंभीर रूप से प्रभावित हुईं. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस घटना से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

दिन के समय होता तो ज्यादा नुकसान हो सकता था

घटना रात के समय हुई, जो लोगों के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं थी. क्षेत्र में यह रास्ता दिन के समय अत्यंत व्यस्त रहता है, क्योंकि यहां कई राशन की दुकानें हैं और लोगों की भीड़ हमेशा रहती है. इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह घटना दिन में हुई होती, तो आर्थिक और जनहानि का पैमाना कहीं अधिक बड़ा हो सकता था.

स्थानीय लोगों की परेशानी और नुकसान

क्षेत्र के युवा नेता अंग्रेज कपूर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्लेशियर गिरने का मंजर बहुत भयानक था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए दुकानदारों ने दो मालवाहक वाहनों में राशन मंगवाया था, जिसे मौसम साफ होने पर व्यवस्थित तरीके से दुकानों में रखा जाना था.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन इसी दौरान देर रात ग्लेशियर गिरने से सब कुछ तबाह हो गया. मालवाहक वाहनों का नामोनिशान भी नहीं बचा, जबकि तीन व्यावसायिक दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ.

प्रशासन और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों और पूर्व चेतावनी की व्यवस्था की जानी चाहिए. क्षेत्र के युवा और दुकानदार अब नुकसान का अनुमान लगाने और राहत कार्य की योजना बनाने में जुट गए हैं.