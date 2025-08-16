Sirmour News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर कच्ची ढंग के पास उभरी बड़ी दरारें
Sirmour News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर कच्ची ढंग के पास उभरी बड़ी दरारें

Sirmour News: सिरमौर और शिमला जिले की लगभग डेढ़ सौ पंचायत को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 707 कच्ची ढांग के पास फिर से टूटना शुरू हो गया है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:49 PM IST

Sirmour News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर कच्ची ढंग के पास उभरी बड़ी दरारें

Sirmour News: सिरमौर और शिमला जिले की लगभग डेढ़ सौ पंचायत को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 707 कच्ची ढांग के पास फिर से टूटना शुरू हो गया है. सड़क के बीचो-बीच गिरी नदी की तरफ बड़ी-बड़ी तरारें आ गई है. सड़क सहित किनारे धीरे-धीरे नदी की तरफ खिसक रहे हैं.

हैरानी की बात यह है कि बेहद खतरनाक हो चुके इस हिस्से को मिट्टी से ढकने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि धीरे-धीरे टूट रहे एनएच 707 के इस हिस्से को रोकना नामुमकिन है. मगर, प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहां सुरक्षा और वैकल्पिक्स मार्ग के इंतजाम अभी तक नहीं किए. स्थानीय एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने हालांकि मामले की सूचना मिलते ही यहां सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए थे मगर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहां एक मशीन लगाकर किनारो से कुछ मिट्टी हटाकर सड़क को आवागमन के लायक बनाया है.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में पड़ी दरारों को मिट्टी से ढक दिया गया है. ऐसे में यहां आने वाले बड़े वाहनों के लिए यह सड़क बेहद खतरनाक हो गई है. सामाजिक कार्यकर्ता संजय कंवर ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को लिखित शिकायत भी दी है.

विक्रमादित्य सिंह विगत दिन एक दिवसीय पांवटा साहिब के दौरे पर पहुंचे थे है. जुलाई 2023 में भी राष्ट्रीय राजमार्ग का गया हिस्सा टूटकर नदी में समा गया था. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने इस स्थल का दौरा भी किया था. इससे पहले भी कई बार इसी हिस्से से सड़क टूट चुकी है. बताते चलें कि जब भी सड़क टूटती है तो लगभग 10 से 15 दिन मार्ग बंद रहता है.

ऐसे में जिले के लगभग आधे हिस्से में जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है. कच्चीढांग टूटने का सिलसिला विगत कई वर्षों से चल रहा है मगर, यहां स्थाई समाधान अब तक नहीं हो पाया है. इस बार भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है. सड़क का यह हिस्सा कभी भी टूट कर गिरी नदी में समा सकता है.

