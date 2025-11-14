Bihar Election Results 2025: NDA की जीत पर ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने बांटे लड्डू, मनाया जश्न

Una News: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. इस उत्साह की झलक हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में भी देखने को मिली, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया.

कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे. भाजपा कार्यालय में वातावरण उत्साहपूर्ण रहा, और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की.

मीडिया से बातचीत में सतपाल सत्ती ने कहा कि बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन को मिली यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की विकास योजनाओं पर जनता के भरोसे का प्रमाण है. उन्होंने सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस जीत की बधाई दी.

सत्ती ने कहा कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ जैसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है. उनके अनुसार, बिहार की जनता ने विकास, स्थिरता और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए एनडीए गठबंधन के सिर पर जीत का ताज पहनाया है.

उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरे देश के भाजपा कार्यालयों में मिठाइयाँ बाँटकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जो जनता के मजबूत जनसमर्थन का प्रतीक है.