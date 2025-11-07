Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2992507
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिजली महादेव रोपवे विवाद गहराया: मंदिर कमेटी ने एनजीटी में दाखिल किया केस, फर्जी अनुमतियों और पेड़ कटान पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर लगातार सरकार और कंपनी की परेशानी बढ़ रही है. पहले ही स्थानीय व्यक्ति के द्वारा एनजीटी में इस मामले को लेकर केस दायर किया गया था.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

बिजली महादेव रोपवे विवाद गहराया: मंदिर कमेटी ने एनजीटी में दाखिल किया केस, फर्जी अनुमतियों और पेड़ कटान पर उठाए सवाल

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की खराहल घाटी में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पहले स्थानीय निवासी ने इस मामले में एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था, वहीं अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने भी एनजीटी में केस दायर किया है. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने 13 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सरकार और निर्माण कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा है.

मंदिर कमेटी का आरोप—बिना अनुमति पेड़ काटे, दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर
मंदिर कमेटी का कहना है कि रोपवे निर्माण के लिए आवश्यक 25 अलग-अलग अनुमतियाँ सरकार और कंपनी द्वारा पूरी नहीं की गई हैं.
कमेटी ने आरोप लगाया है कि—
-पेड़ कटान के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई,
-वन अधिकार समितियों (FRC) द्वारा जारी बताए गए दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं,
-कई कागजात संदिग्ध हैं, जिनकी आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है.

मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया कि वन अधिकार समितियों के सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी, न ही उनके हस्ताक्षर असली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

80 पेड़ काटे जा चुके, कुल 200 से अधिक पेड़ों पर खतरा
2.33 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के निर्माण के लिए 200 से अधिक पेड़ों के कटान की योजना है. अब तक लगभग 80 पेड़ काटे जा चुके हैं. रोपवे बन जाने पर पर्यटक 10 मिनट में बिजली महादेव पहुँच जाएंगे, जबकि वर्तमान में कुल्लू से 15 किलोमीटर सड़क और डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है.

देव वाणी में मिला रोपवे के लिए ‘ना’, स्थानीय विरोध तेज
हाल ही में नग्गर में आयोजित जागती के दौरान देवी-देवताओं ने ‘देव वाणी’ में स्पष्ट कहा कि—
-बिजली महादेव देवता इस निर्माण से नाराज़ हैं,
-धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ तुरंत बंद होनी चाहिए,
-धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदलना उचित नहीं.

इन निर्देशों के बाद मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने रोपवे विरोध संघर्ष समिति का गठन किया.
-ढालपुर में विशाल धरना किया गया,
-पेड़ कटान के समय महिलाओं ने मौके पर जाकर काम रुकवाया,
-कई बार राज्य और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर रोपवे निरस्त करने की मांग की गई.

जेपी नड्डा और पीएम मोदी तक पहुंचा मामला
पूर्व सांसद और भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने यह मुद्दा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा है. उन्होंने बताया कि—
-देव वाणी का पूरा विवरण नड्डा को दिया गया है,
-जल्द ही यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी रखा जाएगा,
-उम्मीद है कि केंद्र सरकार रोपवे को निरस्त करने पर विचार करेगी.

अगली सुनवाई निर्णायक मानी जा रही
13 नवंबर को एनजीटी में होने वाली सुनवाई में—
-पेड़ कटान की अनुमति,
-वन अधिकार समितियों के हस्ताक्षर,
-पर्यावरणीय मंजूरी,
-फर्जी दस्तावेजों की जांच
पर मुख्य रूप से चर्चा होगी.

स्थानीय लोग और मंदिर कमेटी उम्मीद जता रहे हैं कि केंद्र सरकार और पर्यावरण एजेंसियां जल्द ही रोपवे प्रोजेक्ट को रोकने का निर्णय लेंगी.

TAGS

Bijli Mahadev ropewayKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Baba Jiwan Singh case
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Supreme Court
ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Tarn Taran By-election
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚ SAD ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ, SSP ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
hamirpur news
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव में प्रवासी मतदाताओं को बड़ी राहत, अब देशभर से कर सकेंगे मतदान
indian hockey
भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे: ऊना में विशेष कार्यक्रम आयोजित
faridkot news
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
Kangra news
HRTC और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की दो बसों में लगी आग, दो घंटे बाद पाया गया काबू
moga news
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਡੀਸੀ ਚਾਰੂ ਮਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ
Amanjot Kaur
ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ Amanjot Kaur ਅਤੇ Harleen Deol ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ