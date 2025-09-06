बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति ने ढालपुर में पूर्व सीएम जयराम से की मुलाकात, रोपवे रद्द करने की मांग

Bijali Mahadev Ropeway Protest Committee: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे को लेकर बीते कुछ समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के द्वारा अपनी बात प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार के समक्ष रखी जा रही है.

इसी मुद्दे को लेकर शनिवार को विरोध समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ढालपुर में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आगाह करवाया कि साल 2023 में ही देवता बिजली महादेव ने रोपवे लगाने का विरोध किया था और उसके बाद से समिति के द्वारा भी धरने प्रदर्शन तथा अन्य माध्यमों से यह आवाज उठाई गई थी. ऐसे में केंद्र सरकार को भी इस बारे पत्र लिखा गया है और मांग रखी गई है कि देव वाणी तथा स्थानीय जनता का समर्थन करते हुए रोपवे को तुरंत रद्द किया जाए.

प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे के संदर्भ में देव समाज के प्रतिनिधियों से भेंट की. इस पवित्र स्थल से जुड़ी देव परंपरा, आस्था और जनता की गहरी भावनाओं को सुनना और समझना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को कुल्लू के लोगों की मांगों के बारे में बताया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी देवी-देवताओं के आदेश और स्थानीय लोगों की भावनाओं से अवगत कराया है.

उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन परंपराओं और देव संस्कृति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. ऐसे में मेरा संकल्प है कि देव आस्था और जनता की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि रहेगा और इसी भावना के अनुरूप समाधान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे.