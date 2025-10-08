Advertisement
हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा: बिलासपुर में पहाड़ का हिस्सा बस पर गिरा; 15 की मौत, कई घायल

Bilaspur Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर एक निजी बस पर आ गिरा.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:58 AM IST

Bilaspur Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर एक निजी बस पर आ गिरा. इस भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं. मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं.

दुर्घटना शाम करीब 6:30 बजे बरठीं क्षेत्र के भल्लू पुल के पास हुई. जानकारी के अनुसार, कृष्णा ट्रांसपोर्ट की बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी. अचानक पहाड़ से गिरे भारी पत्थरों और मलबे ने बस की छत उखाड़ दी, जिससे बस खड्ड के किनारे जा गिरी. हादसे के बाद बस में बैठी सवारियों पर सारा मलबा आ गिरा, और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

पीछे आ रहे वाहन चालकों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. राहत दल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दो बच्चों—आरुषि (10) और शौर्य (8) को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया. हादसे में दोनों बच्चों की मां और दो चचेरे भाई समेत चार परिजनों की मौत हो गई.
एनडीआरएफ की टीम भी राहत कार्यों के लिए मौके पर पहुंची और देर रात तक मलबा हटाने का अभियान जारी रहा. एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने बताया कि बस को बाहर निकाल लिया गया है और मृतकों की पहचान प्रक्रिया जारी है. हादसे में बस चालक और परिचालक की भी मौत हो गई है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया गहरा शोक, राहत कार्य तेज़ करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनका पूरा इलाज कराया जाए. मुख्यमंत्री शिमला से लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

bilaspur Bus AccidentHimachal Pradesh landslideHimachal bus tragedyBilaspur landslide accident

