Bilaspur News: चोरों के हौसले बुलंद! चामुंडा माता मंदिर से ₹4 लाख का सोने का हार और नकदी चोरी

Bilaspur Temple Theft: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र में चोरों ने चामुंडा माता मंदिर को निशाना बनाया. चोर ढाई तोले का सोने का हार (कीमत करीब ₹4 लाख) और दानपात्र से नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:17 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वारघाट क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब उन्होंने भगवान के मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला थापना स्थित चामुंडा माता मंदिर का है, जहां चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

सोने का हार और नकदी चोरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चोर मंदिर से ढाई तोले का सोने का हार, जिसकी कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है, चोरी कर ले गए. इसके अलावा चढ़ावे के गलों से करीब 10 से 15 हजार रुपये नकद भी चोरों ने साफ कर दिए.
वहीं, पास स्थित शनि देव मंदिर का पूरा दानपात्र (गला) ही उठाकर ले जाने की बात भी सामने आई है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि
घटना की जानकारी मिलते ही बीडीसी सदस्य रंगीराम मौके पर पहुंचे और मंदिर के पुजारी से पूरी जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.

चोरों को चेतावनी, पुलिस से कार्रवाई की मांग
बीडीसी सदस्य रंगीराम ने चोरी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए चोरों को चेतावनी दी कि वे चोरी किया गया सामान तुरंत वापस करें. साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए.
उन्होंने ज्वैलरी शॉप संचालकों से भी अपील की कि यदि कोई व्यक्ति चोरी का हार बेचने के लिए उनके पास आए, तो इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें.

पुजारी ने बताया पूरा घटनाक्रम
मंदिर के पुजारी तेलू राम ने बताया कि जब वे सुबह मंदिर पहुंचे तो सभी ताले टूटे हुए मिले. माता रानी का सोने का हार और दानपात्र से नकदी गायब थी. उन्होंने बताया कि हार की कीमत लगभग चार लाख रुपये के आसपास है.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों और संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच की जा रही है.

Bilaspur News

