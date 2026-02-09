बिलासपुर में सनसनी: सेफ्टिक टैंक से मिली प्रवासी महिला की लाश, पति व दो देवर फरार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऑयल के गांव दनोह में एक प्रवासी महिला का शव सेफ्टिक टैंक में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान 36 वर्षीय गुड़िया देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़िया देवी अपने पति गोविंद राम और उसके दो भाइयों बंसी चौहान व गुड्डू के साथ बिलासपुर के कोसरिया क्षेत्र में एक मकान में किराए पर रहती थी. सोमवार को महिला का शव घर के साथ बने सेफ्टिक टैंक में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. घटना के बाद से महिला का पति और दोनों देवर मौके से फरार बताए जा रहे हैं.

हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

महिला की संदिग्ध मौत को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सदर थाना प्रभारी, पुलिस टीम और एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है.

घटना की जानकारी मिलने पर मृतका का भाई सुखवीर चौहान भी मौके पर पहुंच गया. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

आरोपियों की तलाश में स्पेशल टीम रवाना

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि झारखंड की रहने वाली एक प्रवासी महिला का शव सेफ्टिक टैंक में मिलने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई. महिला के पति और दोनों देवर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर झारखंड रवाना कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.