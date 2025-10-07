Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2951488
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर की बेटी डॉक्टर अलका गौतम ने NEET 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 14

बिलासपुर जिला के झंडूता की डॉक्टर अलका गौतम ने NEET (PG) 2025 में ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया है. अलका पहले भी NEET (UG) में प्रदेशभर में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

बिलासपुर की बेटी डॉक्टर अलका गौतम ने NEET 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 14

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल की रहने वाली डॉक्टर अलका गौतम ने NEET (PG) 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 14 प्राप्त कर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है. अलका ने अपनी इस सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे हिमाचल को गौरवान्वित किया है.

डॉक्टर अलका गौतम ने वर्ष 2018 में मिनर्वा पब्लिक स्कूल से बारहवीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मिनर्वा स्टडी सर्किल से कोचिंग लेकर NEET (UG) परीक्षा पास की थी. उस समय उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1809 के साथ हिमाचल प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने AIIMS जोधपुर में MBBS की पढ़ाई पूरी की. अब NEET (PG) 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने देशभर में 14वां स्थान प्राप्त किया है.

अपनी इस उपलब्धि के बाद डॉक्टर अलका गौतम अपने पुराने विद्यालय मिनर्वा पब्लिक स्कूल, घुमारवीं पहुंचीं, जहां स्कूल प्रबंधन और छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर उन्होंने NEET (UG) 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए और परीक्षा में सफलता पाने के उपयोगी टिप्स भी दिए, जिससे छात्रों में उत्साह का संचार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि डॉक्टर अलका के साथ सानवी संख्यान ने भी इस वर्ष NEET (PG) परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल की है. सानवी ने आईजीएमसी शिमला से MBBS की पढ़ाई पूरी की है.

डॉक्टर अलका गौतम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने कहा कि वह आगे दिल्ली से MS की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहती हैं.

उनके पिता विवेक गौतम ने कहा कि सफलता का रास्ता हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन कड़ी मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. वहीं, उनके शिक्षक राकेश चंदेल ने अलका को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह आने वाले समय में देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.

TAGS

Bilaspur NewsNEET 2025Himachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर की बेटी डॉक्टर अलका गौतम ने NEET 2025 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 14
Barnala Theft Case
ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Easy Registry Punjab
“ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾ
kullu dussehra festival
बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी, श्रद्धालु परेशान
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ
Khanna News
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Karva Chauth 2025
9 या 10 अक्टूबर कब है करवा चौथ? जानें सही तिथि, चंद्रोदय का समय और पूजा विधि
punjab health department
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਉਤੇ ਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Trump Truck Tariff
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Nawanshahr Encounter
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਸਰਪੰਚ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ