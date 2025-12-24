Advertisement
बिलासपुर की बेटी ने रचा इतिहास: INICET में 126वीं और NEET (PG) में 468वीं रैंक, अब PGI चंडीगढ़ में करेंगी MD

बिलासपुर की डॉक्टर सानवी सांख्यान ने INICET 2025 में 126वीं और NEET (PG) 2025 में 468वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. अब वह PGIMER चंडीगढ़ में MD/MS (OBG/GYN) की पढ़ाई करेंगी. पढ़ें पूरी खबर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:08 PM IST

Bilaspur News: बिलासपुर की डॉक्टर सानवी सांख्यान ने INICET 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया 126वीं रैंक और NEET (PG) 2025 में 468वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद अब वे PGIMER चंडीगढ़ में MD/MS (OBG/GYN) की पढ़ाई करेंगी.

सानवी सांख्यान ने अपनी स्कूली शिक्षा मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुमारवीं से पूरी की थी, जहां उन्होंने 11वीं–12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने मिनर्वा स्टडी सर्किल से कोचिंग लेकर IGMC शिमला से MBBS की पढ़ाई पूरी की.

इस सफलता के बाद जब सानवी अपने स्कूल और कोचिंग सेंटर घुमारवीं पहुंचीं तो प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्होंने मेडिकल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई, समय प्रबंधन और नियमित रूटीन को लेकर अहम टिप्स दिए.

डॉक्टर सानवी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता-पिता और अभिभावकों को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका सहयोग किया. उन्होंने कहा कि MD/MS OBG/GYN बनने के बाद उनका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं की बेहतर सेवा करना और समाजसेवा के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद करना रहेगा.

वहीं मिनर्वा स्टडी सर्किल के CMD राकेश चंदेल ने डॉक्टर सानवी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

Bilaspur News

