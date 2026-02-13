यूजीसी नियम अब स्कूलों में भी लागू हों! बिलासपुर से राष्ट्रपति को भेजा गया बड़ा ज्ञापन

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिला बिलासपुर इकाई ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बने यूजीसी विनियम 2026 को प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू करने की मांग उठाई है. इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से प्रेषित किया गया.

उच्च शिक्षा जैसे नियम स्कूलों में भी लागू हों

मोर्चा ने ज्ञापन में कहा कि University Grants Commission (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विनियमों का वे समर्थन करते हैं. संगठन का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित होंगे.

मोर्चा का तर्क है कि इसी प्रकार के स्पष्ट और सख्त नियम प्राथमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी लागू किए जाने चाहिए, ताकि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही सुरक्षित और समान वातावरण मिल सके.

स्कूल स्तर पर भी भेदभाव के मामले

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के महासचिव नंदलाल आचार्य ने कहा कि स्कूलों में भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं. विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है और कई बार वे पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो जाते हैं.

कानून में संशोधन की भी मांग

मोर्चा ने सुझाव दिया है कि यदि यूजीसी विनियम 2026 को सीधे स्कूल स्तर पर लागू करना संभव न हो, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में आवश्यक संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाया जाए.

संगठन ने प्रशासन से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाने की अपील की है, ताकि सभी वर्गों के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित हो सके.