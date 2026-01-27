Advertisement
कीरतपुर–मनाली फोरलेन पर गौ तस्करी का भंडाफोड़, गायों से भरे दो ट्रक पकड़े; दो आरोपी गिरफ्तार

Himachal Crime News: बिलासपुर में कीरतपुर–मनाली फोरलेन पर गौ तस्करी का मामला सामने आया. गायों से भरे दो ट्रक पकड़े गए, दो आरोपी हिरासत में जबकि दो फरार। पुलिस जांच में जुटी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:09 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में गौ तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला बिलासपुर जिले के कीरतपुर–मनाली फोरलेन मार्ग से सामने आया है, जहां गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गायों से भरे दो ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

गौ रक्षक दल के अनुसार, उन्हें फोरलेन मार्ग पर अवैध रूप से गायों की तस्करी की सूचना पहले से मिली हुई थी. इसी आधार पर दल के सदस्य बीती रात से ही ट्रकों की धरपकड़ के लिए निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान दो ट्रकों में ठूंस-ठूंसकर गायों को ले जाते हुए पकड़ा गया.

दो आरोपी पकड़े गए, दो फरार
इस कार्रवाई के दौरान ट्रकों में सवार दो लोगों को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे. गौ रक्षक दल का कहना है कि जैसे ही ट्रक चालकों को नाके की जानकारी मिली, उन्होंने भराड़ी पुल के पास ट्रकों को पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रकों को रोक लिया.

पुलिस ने शुरू की जांच
गौ रक्षकों ने बताया कि एक पिकअप वाहन में पशुओं को वैध दस्तावेजों के साथ ले जाया जा रहा था, जबकि उसके पीछे चल रहे दो ट्रकों में बिना कागजात के अवैध रूप से पशुओं की तस्करी की जा रही थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

गौ रक्षक दल ने गौ तस्करी में शामिल लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस तरह की गतिविधियां नहीं रुकीं, तो आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे. वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

Himachal Crime NewsBilaspur NewsHimachal Pradesh

